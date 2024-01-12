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12 января, 22:30

Общество

Специалисты рассказали, какие новогодние подарки покупали москвичи в 2023 году

Специалисты рассказали, какие новогодние подарки покупали москвичи в 2023 году

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Средний чек новогодних подарков вырос на 30% по сравнению с прошлым годом

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Аномальные холода вернутся в Москву на старый Новый год

Москвичи готовятся отмечать старый Новый год. Праздничные мероприятия в городе продолжаются, работают катки и выставки, несмотря на аномальные морозы.

По данным специалистов маркетплейсов, продажи новогодних подарков в РФ выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, средний чек вырос на 30% за аналогичный период.

Чем москвичи занимались на новогодних праздниках? И на какие товары тратили деньги жители столицы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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