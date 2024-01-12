12 января, 22:30Общество
Специалисты рассказали, какие новогодние подарки покупали москвичи в 2023 году
Москвичи готовятся отмечать старый Новый год. Праздничные мероприятия в городе продолжаются, работают катки и выставки, несмотря на аномальные морозы.
По данным специалистов маркетплейсов, продажи новогодних подарков в РФ выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, средний чек вырос на 30% за аналогичный период.
Чем москвичи занимались на новогодних праздниках? И на какие товары тратили деньги жители столицы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.