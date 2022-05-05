Стартовали съемки второго сезона сериала "Омар в большом городе"

Комедийный сериал "Омар в большом городе" возвращается. Начались съемки второго сезона. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр KION.

Первый сезон выходил на YouTube с 2019 года, режиссер – Дмитрий Грачев. По сюжету дагестанец Омар приезжает покорять Москву. Мечты как у многих: заработать миллионы, стать гордостью своих родителей.

Но что-то идет не так. Он работает таксистом, снимает квартиру вскладчину. Во втором сезоне Омару представляется новый шанс на протяжении восьми серий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.