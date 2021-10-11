Павел Дуров рассказал о самых недооцененных и переоцененных вещах

Создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в честь 37-летия рассказал о самых недооцененных и переоцененных вещах в жизни.

Он считает, что люди сильно недооценивают сон, природу и одиночество. При этом они переоценивают значение больших городов, где существуют источники загрязнения и растет преступность, а также ресторанов, блюда которых уступают домашней еде.

Кроме того, по словам Дурова, люди переоценивают жаркую погоду, являющуюся риском рака и быстрого старения, дорогую и ненужную моду, а также ограниченную в выборе недвижимость.

Отдельно российский бизнесмен выделил негативное влияние социальных сетей и советов знаменитостей. Он призвал полагаться в важных вещах на науку и мнение экспертов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.