11 августа, 21:00

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 11 августа.

До конца дня на Москву может обрушиться треть месячной нормы осадков. Синоптики обещают местами сильный ливень, грозу и сильный ветер. Крупный град уже выпал в подмосковных Луховицах.

Новый ревматологический корпус открыли в больнице имени Пирогова. Теперь здесь пациенты могут получать все виды услуг: диагностику, лечение, а также быть под наблюдением медиков. В распоряжении врачей имеется новейшее оборудование.

Президент США Дональд Трамп ждет конструктивного разговора с Владимиром Путиным и намерен убеждать его завершить конфликт на Украине. Американский президент заявил, что будет стараться организовать встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об итогах своих переговоров он пообещал доложить европейским странам.

