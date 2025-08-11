Форма поиска по сайту

11 августа, 18:15

Общество

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 11 августа

В Москве до конца понедельника, 11 августа, может выпасть треть от месячной нормы осадков, заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Местами в столице ожидаются сильный ливень и гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательнее в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковаться под ними.

Атмосферный фронт уже максимально близко приблизился к столице. Градом засыпало подмосковные Луховицы и несколько других населенных пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоЕкатерина Фоменко

