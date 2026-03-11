Россиян избавили от рисков при оформлении наследства. Федеральный закон обязал нотариусов проверять кредитные истории умерших и своевременно уведомлять наследников о возможных задолженностях.

Ранее граждане могли узнать о наличии крупных займов только после официального вхождения в наследование. Теперь, если долги превышают стоимость оставленного имущества, от него можно полностью отказаться. Как отмечают адвокаты, введение данной нормы поможет уменьшить количество споров, которые возникают после смерти наследодателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.