Москвичей предупредили о рисках пересылки служебной информации в мессенджерах

Москвичей предупредили о рисках за пересылку служебной информации в мессенджерах и социальных сетях. Комментарий дали в думском комитете по труду, соцполитике и делам ветеранов. Само использование этих ресурсов в рабочих целях не запрещается.

Однако стоит вопрос в защищенности, учитывая все уязвимости и регулярные взломы таких площадок. Если произойдет утечка данных, то наступает ответственность, в некоторых случаях уголовная. Кроме того, есть установленные законом запреты.

