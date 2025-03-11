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11 марта, 14:45

Общество

Эксперты медиасферы обсудят тенденции в работе с информацией на конференции в Москве

Эксперты медиасферы обсудят тенденции в работе с информацией на конференции в Москве

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Ведущие журналисты, деятели культуры и эксперты в медиасфере собрались на площадке Института медиа НИУ ВШЭ. Они обсуждают тенденции в работе с информацией.

На конференции, которая называется "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров", поднимают вопросы образования журналистов, использования искусственного интеллекта, особенностей восприятия медиаконтента и цифровой культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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