11 марта, 14:45Общество
Эксперты медиасферы обсудят тенденции в работе с информацией на конференции в Москве
Ведущие журналисты, деятели культуры и эксперты в медиасфере собрались на площадке Института медиа НИУ ВШЭ. Они обсуждают тенденции в работе с информацией.
На конференции, которая называется "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров", поднимают вопросы образования журналистов, использования искусственного интеллекта, особенностей восприятия медиаконтента и цифровой культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.