Астроном Рублева назвала точное время весеннего равноденствия в 2025 году

11 марта, 13:16Наука
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Весеннее равноденствие в 2025 году наступит 20 марта в 12:01 по мск, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
По ее словам, в этот момент Солнце пересечет точку на небесном экваторе и перейдет из Южного полушария в Северное. Таким образом, в нем наступит астрономическая весна, а в Южном – осень.
"День будет равен ночи на всей территории земного шара, отсюда и название – равноденствие. То есть 12 часов – день и ровно 12 часов – ночь. После весеннего равноденствия световой день начнет прибавляться, а ночь – укорачиваться", – указала эксперт.
Ранее Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему после весеннего равноденствия устанавливается теплая погода. По его словам, с этого дня солнечные лучи начинают доносить все больше энергии до поверхности нашей планеты, благодаря чему воздух прогревается.