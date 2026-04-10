Встречи с космонавтами можно посетить на ВДНХ в центре "Космонавтика и авиация"

В Москве проходит Неделя космоса, приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина. Основной площадкой стал Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, где проходят встречи с космонавтами и специалистами отрасли.

В павильоне № 34 на ВДНХ посетителям демонстрируют авиасимуляторы, на которых можно испытать перегрузки и элементы управления самолетом в условиях, близких к реальному полету. Участники пробуют выполнять сложные маневры и оценивают нагрузку на вестибулярный аппарат.

