Снежный покров в Москве сойдет 11 апреля

Снежный покров, сформировавшийся в Москве, сойдет 11 апреля и, вероятно, больше не появится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

До этого высота снега может еще немного подрасти. В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра. Водителям необходимо соблюдать осторожность.

По словам метеоролога Михаила Леуса, Москва остается в тыловой части циклона с центром над Черноземьем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.