Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве 9 апреля

9 апреля в столице выпало более 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики.

При этом, по их словам, 10 апреля будет сухая и теплая погода. Температура воздуха днем может достичь отметки 22 градуса, вечером ожидается около 17 градусов, а ночью похолодает до 13–14 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

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