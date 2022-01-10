Жителей столицы предупредили о метели и гололеде

Метель, гололед и снежные заносы на дорогах ожидаются в столице до вечера понедельника, 10 января. По словам синоптиков, снег не прекратится и дальше.

За неделю в городе может выпасть месячная норма осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.