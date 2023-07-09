Сель сошел из-за дождей в Абхазии

В Абхазии, по дороге к озеру Рица, сошел сель, сильный потоп наблюдался и в Гагрском районе. Пострадали объекты общественного питания, магазины и первые этажи домов.

Часть населенных пунктов осталась без электричества, в некоторых местах из-за дождей и подтоплений не могут проехать машины. Кроме того парализовано движение на железной дороге, так как недалеко от вокзала Гагры ливнем размыло пути, было повреждены более 200 шпал.

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