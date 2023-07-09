Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 19:15

Общество

Сель сошел из-за дождей в Абхазии

Сель сошел из-за дождей в Абхазии

Будущие контрактники рассказали, почему они готовы пойти в зону СВО

Число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до 15

Запрет на купание в море установили в Анапе

Число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до 15

В Москве продолжает прием Единый пункт отбора на контрактную службу

Число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до 15

Генпрокуратуру просят изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко

Москвичам рассказали, как выбрать сладкие персики

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Абхазии, по дороге к озеру Рица, сошел сель, сильный потоп наблюдался и в Гагрском районе. Пострадали объекты общественного питания, магазины и первые этажи домов.

Часть населенных пунктов осталась без электричества, в некоторых местах из-за дождей и подтоплений не могут проехать машины. Кроме того парализовано движение на железной дороге, так как недалеко от вокзала Гагры ливнем размыло пути, было повреждены более 200 шпал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика