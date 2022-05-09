Москвичи примут участие в акции "Бессмертный полк"

Москвичи пройдут с портретами героев и участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров.

Ожидается, что в памятной акции "Бессмертный полк" примут участие более миллиона человек. Те, кто по различным причинам будут вынуждены остаться дома, смогут увековечить память о героях Великой Отечественной войны, внеся данные о них на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.