В Москве начался снегопад

Видео: Мобильный репортер

В некоторых районах Москвы 9 мая начался снегопад.

Видеороликом с необычным погодным явлением поделился очевидец. В частности, снегопад накрыл Хорошевский район столицы.

По данным портала "Метеоновости", в Москве 9 мая ожидаются небольшие дожди, температура воздуха установится на уровне плюс 10 – плюс 12 градусов (в Московской области – от 8 до 13 градусов тепла).

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице отменили воздушную часть парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.