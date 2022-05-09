Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 9 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит +10...+12 градусов, по области – +8...+13 градусов. Ветер северо-западного направления 5–10 м/с, местами с порывами 12–15 м/с", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Ранее сообщалось, что сильный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду прогнозируется в столичном регионе с 7 по 9 мая. В связи с этим в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 7 мая до 09:00 9 мая.

В свою очередь, синоптики выразили уверенность в том, что самолеты и вертолеты смогут участвовать в военном параде 9 мая. Уточняется, что утром планируется распылить специальные реагенты, которые помогут снизить интенсивность осадков. Дожди прекратятся к праздничному салюту.

