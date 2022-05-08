Из-за ухудшения погоды открытие движения трамваев на Лефортовском мосту отложено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восстановление движения трамваев на Лефортовском мосту отложено из-за ухудшения погодных условий, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что трамваи будут осуществлять маршруты по временной схеме, также продолжит работу автобус № 050 от Авиамоторной улицы до метро "Комсомольская".

Ранее сообщалось, что с 9 мая в Москве будет восстановлено движение трамваев по Лефортовскому мосту.

Власти Москвы предупредили, что во второй половине дня 8 мая в Москве ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать до 19 метров в секунду.