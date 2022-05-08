Движение трамваев по Лефортовскому мосту восстановят с 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 9 мая в Москве будет восстановлено движение трамваев по Лефортовскому мосту. Об этом сообщает Дептранс столицы.

"Трамваи №13, 37, 50 вновь будут ходить по своим обычным маршрутам", – отмечается в сообщении ведомства.

При этом ограничения на улице Волочаевская сохранятся в период с 9 по 13 мая. Маршруты трамваев №24 и 45 работать не будут.

В свою очередь, трамваи №43 будут ходить от станции Московского центрального кольца "Угрешская" до Костомаровского моста. Далее они будут следовать до Курского вокзала. Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусом №125.

"Изменения – на время реконструкции железнодорожного путепровода в районе улицы Волочаевская. Они требуют закрытия движения трамваев", – пояснили в департаменте.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля по 13 мая в Москве остановят движение трамваев на участке между станцией метро "Красносельская" и Андроньевской площадью. На время перекрытия движения планируются реконструкция путепровода МЦД над Волочаевской улицей и ремонт на Лефортовском мосту. Ограничения затронут трамваи № 24, 45 и 50. Вместо последнего из них продлевается маршрут следования трамвая № 13 от станции Московских центральных диаметров Каланчевская.