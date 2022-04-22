Трамваи продолжат ходить по Шаболовке 23 и 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В выходные, 23 и 24 апреля, движение трамваем по Шаболовке не будут закрывать. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что трамваи №14, 26, 47, 49 будут ходить по обычным маршрутам. При этом временный автобус №407 в эти дни не будет работать.

Ранее сообщалось, что с 23 апреля на острове Балчуг в центре Москвы изменят названия остановок. "Остановка "Большой Краснохолмский мост" теперь называется "Садовническая улица, 77".При этом остановка "Детская поликлиника № 18" переименована в "Большой Краснохолмский мост".

