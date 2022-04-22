Выход южного вестибюля станции метро "Черкизовская" закроют 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выход № 1 южного вестибюля станции метро "Черкизовская", ведущего к Восточному вокзалу, будет закрыт 24 апреля. Там будут проводиться работы на инфраструктуре.

"Чтобы выйти к Восточному вокзалу или пересесть на станцию МЦК Локомотив, пользуйтесь другими выходами из метро", – говорится в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют с 30 апреля по 9 мая для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Закрытие станций придется в основном на выходные и праздники, однако на участке, по ожиданиям Дептранса, все равно будет много людей. В связи с этим будут запущены компенсационные автобусы (КМ).

