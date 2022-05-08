Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за усиления ветра

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В второй половине дня 8 мая в Москве ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать до 19 метров в секунду. В связи с этим власти столицы рекомендуют ресторанам и кафе временно закрыть летние веранды. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг сообщает ТАСС.

"В связи с предупреждением синоптиков о том, что в Москве ожидается усиление порывистого ветра до 19 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее сообщалось, что сильный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду прогнозируется в столичном регионе с 7 по 9 мая. В связи с этим в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности.

В свою очередь, в прогнозе Росгидромета отмечалось, что 8 и 9 мая в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков. В воскресенье к столице подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Синоптики не исключают, что в городе может начаться гроза.