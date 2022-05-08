Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Лидия Широнина/ Москва 24
В воскресенье, 8 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня, 8 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха в столице составит +17...+19 градусов, по области – +14...+19 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер юго-западного направления 5–10 м/с, местами с порывами 12–14 м/с", – говорится в сообщении.
Отмечается, что содержание кислорода в утренние часы будет немного выше нормы, в дневные – возможны условия гипоксии. Магнитный фон спокойный, с отдельными периодами неустойчивости.
Ранее сообщалось, что сильный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду прогнозируется в столичном регионе с 7 по 9 мая. В связи с этим в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 7 мая до 09:00 9 мая.
"Желтый" уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве на 7–9 мая
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