Премии "Наш Герой" вручили в Музее Победы

8 декабря в Музее Победы вручили премии "Наш Герой". Среди победителей – дети и молодые люди. Они написали эссе о доблестных поступках сверстников, участниках СВО, волонтерах и людях, преодолевших сложные жизненные ситуации.

Победителей определили в пяти номинациях: "Герои – военнослужащие", "Герои в профессии", "Герои прошлого", "Герои среди нас", "Дети – герои". Как сообщили организаторы премии, всего на конкурс поступило 350 работ из 40 регионов РФ.

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