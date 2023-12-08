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08 декабря, 19:45

Общество

Премии "Наш Герой" вручили в Музее Победы

Премии "Наш Герой" вручили в Музее Победы

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8 декабря в Музее Победы вручили премии "Наш Герой". Среди победителей – дети и молодые люди. Они написали эссе о доблестных поступках сверстников, участниках СВО, волонтерах и людях, преодолевших сложные жизненные ситуации.

Победителей определили в пяти номинациях: "Герои – военнослужащие", "Герои в профессии", "Герои прошлого", "Герои среди нас", "Дети – герои". Как сообщили организаторы премии, всего на конкурс поступило 350 работ из 40 регионов РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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