Школьника из ТиНАО наградили грамотой за оказание помощи пожарным

Ученика 9-го класса Максима Макарова наградили за оказание помощи пожарным. Мальчик был удостоен знака "Юнармейской Доблести" I степени.

Ранее школьник стал свидетелем пожара. Он сообщил о происшествии родителям и позвонил по телефону 101. Максим четко сообщил адрес и характеристики пожара, а позднее встретил спасателей и показал наиболее удобный подход к горящему дому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.