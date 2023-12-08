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08 декабря, 13:30

Общество

Школьника из ТиНАО наградили грамотой за оказание помощи пожарным

Школьника из ТиНАО наградили грамотой за оказание помощи пожарным

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Ученика 9-го класса Максима Макарова наградили за оказание помощи пожарным. Мальчик был удостоен знака "Юнармейской Доблести" I степени.

Ранее школьник стал свидетелем пожара. Он сообщил о происшествии родителям и позвонил по телефону 101. Максим четко сообщил адрес и характеристики пожара, а позднее встретил спасателей и показал наиболее удобный подход к горящему дому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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