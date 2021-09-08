В МВД рассказали о депортации мигрантов

Из Москвы депортируют мигрантов, которые участвовали в крупных драках. Об этом рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"В настоящий момент сотрудниками московской полиции продолжается работа по депортации мигрантов, участников конфликтов на территории города. В отношении ряда лиц возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", – сообщил Васенин.

Он подчеркнул, что в отношении более 100 таких граждан уже принято решение о запрете въезда на территорию РФ от 5 до 40 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.