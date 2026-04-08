Уровень воды в реках Коломны начал снижаться

Уровень воды в реках Коломны снижается, пик половодья пройден. Однако подтопленными остаются 12 участков дорог. Ситуацию на реках постоянно отслеживают с помощью датчиков, пожарные-спасатели проводят замеры.

В Вербилках и Орехове-Зуеве уровень воды остается в красной зоне. В Оке возле Каширы большая уходит: за сутки уровень понизился больше чем на 0,5 метра и постепенно возвращается к норме. В Коломне уровень на Москве-реке снизился на 30 сантиметров, и почти столько же на Оке.

