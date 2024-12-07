Телеканал Москва 24 и Дептранс разыграют лимитированную карту "Тройка"

Телеканал Москва 24 и Дептранс столицы разыграют лимитированную карту "Тройка". Речь идет о карте, посвященной животным, обитающим в Москвариуме.

Для участия в розыгрыше необходимо прислать редакции фото и видео украшенных к Новому году улиц Москвы или станций метро и городского транспорта. Также нужно рассказать о любимых новогодних локациях для селфи.

Призы будут вручаться авторам самых интересных и оригинальных кадров.

