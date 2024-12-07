Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 11:30

Общество

Телеканал Москва 24 и Дептранс разыграют лимитированную карту "Тройка"

Телеканал Москва 24 и Дептранс разыграют лимитированную карту "Тройка"

Детский хоспис "Дом с маяком" опекает 800 пациентов с тяжелыми и неизлечимыми болезнями

Новости регионов: автобус вылетел в кювет и опрокинулся в Новосибирской области

"Москва сегодня": что будет с зимними развлечениями в теплую погоду

Коммунальные службы убирают последствия снегопада в Москве

"Время новых. Шоу": торт "Красный бархат"

"Доктор 24. Темы недели": гормоны счастья

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за день

Ряд марок кабачковой икры оказался опасным на прилавках Петербурга

Эксперт рассказала о пользе валеного мяса

Телеканал Москва 24 и Дептранс столицы разыграют лимитированную карту "Тройка". Речь идет о карте, посвященной животным, обитающим в Москвариуме.

Для участия в розыгрыше необходимо прислать редакции фото и видео украшенных к Новому году улиц Москвы или станций метро и городского транспорта. Также нужно рассказать о любимых новогодних локациях для селфи.

Призы будут вручаться авторам самых интересных и оригинальных кадров.

Читайте также
обществовидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика