07 декабря, 11:30Общество
Телеканал Москва 24 и Дептранс разыграют лимитированную карту "Тройка"
Телеканал Москва 24 и Дептранс столицы разыграют лимитированную карту "Тройка". Речь идет о карте, посвященной животным, обитающим в Москвариуме.
Для участия в розыгрыше необходимо прислать редакции фото и видео украшенных к Новому году улиц Москвы или станций метро и городского транспорта. Также нужно рассказать о любимых новогодних локациях для селфи.
Призы будут вручаться авторам самых интересных и оригинальных кадров.