Собянин: более 1,3 млн москвичей занимаются волонтерством

В Москве свыше 1 миллиона 300 тысяч волонтеров. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив, что большинство из них – молодые люди.

Найти свой путь добрых дел уже 10 лет помогает ресурсный центр "Мосволонтер". В помощь начинающим разработаны онлайн-курсы, а для встреч с командой и организации мероприятий в восьми округах Москвы открыли пространства "Доброе место".

Добровольцы собирают гуманитарную помощь, спасают животных, организуют патриотические акции и фестивали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.