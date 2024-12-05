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Новости

05 декабря, 22:30

Новости

Собянин: более 1,3 млн москвичей занимаются волонтерством

Собянин: более 1,3 млн москвичей занимаются волонтерством

Собянин: территория бывшей промзоны Южный порт станет мощным центром города

Новости часа: Собянин выступил на заседании Совета по нацпроектам с участием президента

Новости часа: Собянин доложил Путину о реализации национальных проектов

Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Новости часа: мэр поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

"Мой район. Новости": еще 22 стартовые площадки включили в программу реновации в Москве

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Сергей Собянин поздравил со 100-летним юбилеем фронтовика Ивана Слухая

В Москве свыше 1 миллиона 300 тысяч волонтеров. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив, что большинство из них – молодые люди.

Найти свой путь добрых дел уже 10 лет помогает ресурсный центр "Мосволонтер". В помощь начинающим разработаны онлайн-курсы, а для встреч с командой и организации мероприятий в восьми округах Москвы открыли пространства "Доброе место".

Добровольцы собирают гуманитарную помощь, спасают животных, организуют патриотические акции и фестивали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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