Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 22:45

Общество

"Актуальный репортаж": москвичам представили гид по новогодним локациям Москвы

"Актуальный репортаж": москвичам представили гид по новогодним локациям Москвы

Дагестан и Северная Осетия проводят день региона на ВДНХ в Москве

"Атмосфера": до -18 градусов ожидается в столице в ночь на 8 декабря

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Мороз -10 градусов установился в Москве днем 7 декабря

"Атмосфера": -14 градусов ожидается в столице вечером 7 декабря

До 14 градусов мороза ожидается в Москве 7 декабря

Москвичам рассказали о программе выставки-форума "Россия" 7 декабря

"Доктор 24": врачи объяснили, насколько эффективен витамин С при простуде

1,5 млн москвичей воспользовались сервисами каршеринга

Жителям столицы представили новый гид по праздничным локациям Москвы. Одна из них – Тверская площадь. Здесь с 4 декабря по 8 января будет проходить фестиваль "Московское чаепитие".

Кроме того, традиционными местами притяжения москвичей и гостей города станут Красная площадь, Никольская улица и Столешников переулок. Подробнее о том, куда заглянуть на новогодних выходных, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАнастасия МакароваДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика