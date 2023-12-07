"Актуальный репортаж": москвичам представили гид по новогодним локациям Москвы

Жителям столицы представили новый гид по праздничным локациям Москвы. Одна из них – Тверская площадь. Здесь с 4 декабря по 8 января будет проходить фестиваль "Московское чаепитие".

Кроме того, традиционными местами притяжения москвичей и гостей города станут Красная площадь, Никольская улица и Столешников переулок. Подробнее о том, куда заглянуть на новогодних выходных, – в эфире телеканала Москва 24.