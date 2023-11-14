Названы частые нарушения водителей каршеринга в Москве

Московские автоинспекторы рассказали, на чем чаще всего попадаются пользователи каршеринга. Некоторые садятся за руль без регистрации в системе – для аренды они пользуются чужими аккаунтами.

А у тех, кто зарегистрировался, случается так, что нет водительских прав. Тогда автомобиль эвакуируют за счет нарушителя, а еще ему придется заплатить штраф уже от самого каршеринга. Речь о десятках тысяч рублей.

Кроме того, водители позволяют себе садиться за руль нетрезвыми. Если такой пользователь попадет в аварию, то ему тоже придется заплатить. В этом случае страховка не работает, а возмещение ущерба ложится на плечи нарушителя.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.