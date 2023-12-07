Облачная погода и до 14 градусов мороза ожидаются в Москве 7 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 7 декабря, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от минус 12 до минус 14 градусов, по области – от минус 11 до минус 16 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 20 градусов, а в Подмосковье – до минус 23 градусов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жителей столицы в предстоящие выходные, 9 и 10 декабря, ожидает облачная погода без осадков с температурой воздуха более чем на 7 градусов ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прошедшая осень стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России. Самая теплая осень была в 2020 году, добавил синоптик.

Перепады температур зимой в Москве предрекли в Гидрометцентре России