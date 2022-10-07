Премиальные машины начали завозить в РФ по параллельному импорту

Премиальные машины начали завозить в Россию по параллельному импорту. Дилеры рассказали, что и дорогие, и популярные модели уже можно купить в салонах.

По словам аналитиков, параллельный импорт не может избавить от дефицита машин. На каждый ввезенный автомобиль надо получать сертификат на продажу. Раньше этим занимались дистрибьюторы.

За какую цену теперь можно купить автомобиль? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.