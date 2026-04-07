07 апреля, 17:30

В Москве стартовал новый сезон конкурса "Лица района"

В школах РФ будут оценивать социальное взаимодействие и личностные качества учеников

Посетители смогут окунуться в космическую тематику на фестивале "Звездный путь" на ВДНХ

Мокрый снег, заморозки и гололедица ожидаются в Москве на этой неделе

"Качество жизни": врач рассказала о вреде и пользе жвачки

Фестиваль "Звездный путь" начался в Музее транспорта Москвы

"Интервью": Андрей Тяжельников – о том, к чему привела цифровизация медицины

Оценку за поведение в школах России полностью внедрят в 2027/2028 учебном году

Паводок пошел на снижение в подмосковной Коломне

Метель и температура до минус 5 градусов ожидаются в Москве 9 апреля

Седьмой сезон ежегодного конкурса общественных проектов "Лица района" стартовал в столице. Он проводится с 2020 года при поддержке программы мэра Москвы "Мой район". Лучшие инициативы получают информационное, ресурсное и образовательное содействие со стороны города.

Пресс-конференция, посвященная запуску нового сезона проекта, состоялась 7 апреля в пресс-центре МИА "Россия сегодня". В ней приняли участие организаторы, призеры прошлых этапов конкурса, а также представители экспертного сообщества и общественные деятели – заместитель руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова, директор Городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко, депутат Государственной думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов, советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов, а также народный артист России Александр Олешко.

Разносторонняя поддержка

"Лица района" дает активным москвичам возможность представить и реализовать свои инициативы по улучшению жизни в Москве. Можно предложить проекты в сферах благотворительности, благоустройства, спорта, творчества и других. В новом сезоне добавлены дополнительные номинации.

"За время существования конкурса "Лица района" москвичи подали порядка пяти тысяч заявок, многие из которых получили поддержку города. Конкурс входит в состав экосистемы "Территория возможностей", где горожане могут предложить свои идеи в культурной, образовательной или общественной деятельности", – отметил Андриенко.

Экосистему развивает столичный департамент территориальных органов исполнительной власти. Главная цель – вовлечь активных жителей в общественную деятельность. Участники помогают горожанам решать вопросы в своих районах, развивают профессиональные навыки и учатся у ведущих специалистов. Как рассказала Прозорова, "Территория возможностей" действует в каждом округе, объединяет более 40 тысяч активистов, 132 молодежные палаты, десятки партнерских вузов и колледжей.

Добровольчество и другие инициативы

Депутат Госдумы Попов подчеркнул, что наградами конкурса отмечаются общественно значимые проекты, которые повышают качество жизни горожан, а также волонтерские движения и благотворительные организации, помогающие участникам СВО и их семьям.

"Горожане часто обращаются ко мне с общественными инициативами. Люди хотят помогать, но не всегда знают, где заручиться поддержкой. Поэтому я предложил сделать патриотическое волонтерство и гуманитарную помощь отдельным направлением конкурса "Лица района". Я верю, что у каждой доброй идеи всегда есть путь к реализации", – добавил Попов.

Парламентарий уточнил, что участникам нового направления обеспечат методическое сопровождение, площадку для обмена опытом, где будут проходить встречи с лидерами патриотических проектов и мастер-классы от экспертов. Еще один бонус – участие в масштабных мероприятиях столицы.

Появятся и другие номинации – для молодежных советов и профессиональных сообществ, некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса.

Районным добровольческим инициативам уделят особое внимание. Как рассказал эксперт конкурса Леонов, который развивает волонтерские проекты в Центральном административном округе, важно вовлекать в этот процесс молодежь и районные сообщества.

"С активными жителями работаем над справочником благотворительных проектов округа, чтобы москвичи могли легко ориентироваться, где и как можно помочь тем, кто в этом нуждается. Уверен, что в наш сборник попадут и проекты конкурса "Лица района", – подчеркнул Леонов.

Как присоединиться

Принять участие в конкурсе "Лица района" могут жители от 18 лет, а также организации и объединения. На конкурс можно подать как готовый проект, так и саму идею – для продвижения на городской уровень инициативы или бренда. Перечень номинаций и положение – на сайте. Конкурс проходит в несколько этапов. Первый – подача заявки. Прием уже стартовал и продлится по 31 мая. Подведение итогов пройдет до 13 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Наталия Шкода, Роман Карлов

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

