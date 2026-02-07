Отечественные товары для детей стоят дешевле импортных в среднем на 400 рублей

Российские товары для детей стоят дешевле импортных в среднем на 400 рублей, подсчитали аналитики. Так, средняя стоимость иностранных детских товаров в России составила 672 рубля, а средняя стоимость отечественных – 273 рублей

По словам специалистов, также фиксируется падение спроса на детские товары. Большой спад наблюдается в категории подгузники и присыпки.

