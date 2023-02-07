"Актуальный репортаж": комиссия одобрила сверчков в качестве пищевого ингредиента в Европе

В Европе разрешили есть домашних сверчков: замороженных, сушеных, а также в порошке. Этот вид насекомых в качестве пищевого ингредиента одобрила Европейская комиссия. Ранее список насекомых, которых можно добавлять в еду, пополнили также личинки большого мучного червя и азиатская саранча.

Зачем приучать европейцев к насекомым в пище? Присоединится ли Россия к мировому тренду? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.