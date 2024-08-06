Диетолог рассказала, как выбрать качественный птитим

Врач-диетолог Александра Разаренова советует обращать внимание на состав птитима перед покупкой. Его могут делать из муки твердых и мягких сортов пшеницы. Более полезным считается первый вариант, так как в нем много белка и мало крахмала. Второй и последний ингредиент в списке – вода.

Также Разаренова подчеркнула, что размер зерен птитима должен быть одинаковым, а их поверхность – шероховатой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

