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06 августа, 08:00

Общество

Диетолог рассказала, как выбрать качественный птитим

Диетолог рассказала, как выбрать качественный птитим

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Врач-диетолог Александра Разаренова советует обращать внимание на состав птитима перед покупкой. Его могут делать из муки твердых и мягких сортов пшеницы. Более полезным считается первый вариант, так как в нем много белка и мало крахмала. Второй и последний ингредиент в списке – вода.

Также Разаренова подчеркнула, что размер зерен птитима должен быть одинаковым, а их поверхность – шероховатой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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