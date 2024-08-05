Заммэра Ракова рассказала о новом подходе в обучении студентов в столичных колледжах

В столичных колледжах готовят новое поколение специалистов, которые сразу после выпуска смогут решать на рабочем месте сложные задачи. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она сообщила, что практика у студентов начинается с первого курса и занимает более 70% от общего времени обучения. При этом специально для них создаются современные оборудованные мастерские, лаборатории, а также тренировочные площадки совместно с работодателями.

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