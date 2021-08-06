Сотрудников крупной компании уволили за низкую активность в чате

Руководитель крупной компании решил уволить 150 человек после того, как была проверена их активность в корпоративных чатах и внутренних программах. Многие айтишники посчитали такой поступок некорректным. Тем более, что среди уволенных два бариста и два хостес. Что им нужно было писать в общий чат компании, так никто и не понял.

Сам руководитель объявил, что главная причина увольнений – снижение экономических показателей компании. Безработным уже готовят предложения другие организации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.