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06 мая, 19:30

Общество

Объявление о продаже квартиры в центре Москвы за 12 млн рублей появилось в Сети

Объявление о продаже квартиры в центре Москвы за 12 млн рублей появилось в Сети

"Что для вас Победа": ветеран Михаил Зоркин

"Что для вас Победа": ветеран Валентина Уханова

"Что для вас Победа": ветеран Екатерина Тутурова

"Что для вас Победа": ветеран Юрий Сенцов

"Что для вас Победа": ветеран Игорь Любимов

"Что для вас Победа": ветеран Василий Лагодин

"Что для вас Победа": ветеран Николай Кизинков

"Что для вас Победа": ветеран Сергей Киселев

"Что для вас Победа": ветеран Николай Иванов

Объявление о продаже квартиры в центре Москвы за 12 миллионов рублей появилось в Сети. Однако есть нюансы.

Во-первых, жилье сильно пострадало во время пожара. Однокомнатная квартира на Сретенском бульваре полностью обуглена. Также на 33 квадратных метрах прописаны люди, в том числе дети.

Кроме того, придется выплачивать ипотеку за предыдущего владельца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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