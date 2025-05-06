06 мая, 19:30Общество
Объявление о продаже квартиры в центре Москвы за 12 млн рублей появилось в Сети
Объявление о продаже квартиры в центре Москвы за 12 миллионов рублей появилось в Сети. Однако есть нюансы.
Во-первых, жилье сильно пострадало во время пожара. Однокомнатная квартира на Сретенском бульваре полностью обуглена. Также на 33 квадратных метрах прописаны люди, в том числе дети.
Кроме того, придется выплачивать ипотеку за предыдущего владельца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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