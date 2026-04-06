Половодье в Московском регионе достигнет пиковых значений в ближайшие дни

Несмотря на похолодание, половодье в Московском регионе продолжается. По словам синоптиков, его пик наступит со дня на день. Самая сложная ситуация сейчас в городском округе Луховицы. Там вода отрезала несколько населенных пунктов и затопила мосты и участки.

Энергетики организовали круглосуточное дежурство. В случае необходимости они готовы переключать потребителей на резервные источники питания или подключать дизель-электростанции.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в регион придет очередной циклон. Он принесет похолодание.