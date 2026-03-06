Покупатели на Рижском рынке рассказали о ценах на цветы перед 8 Марта

Перед 8 Марта у Рижского цветочного рынка образовались огромные очереди из машин. Покупатели рассказали, что пришли за тюльпанами. Они отметили, что цены перед праздником стали выше, но продавцы делают скидки.

Траты россиян на цветы выросли на 9% по сравнению с последней неделей февраля. Средняя стоимость букета составляет 4 200 рублей. Лидером продаж являются тюльпаны, их дарят в два раза чаще других цветов. Средний чек на тюльпаны составляет 3 600 рублей.

