График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 12:15

Общество

Покупатели на Рижском рынке рассказали о ценах на цветы перед 8 Марта

Покупатели на Рижском рынке рассказали о ценах на цветы перед 8 Марта

Воспитанники столичной футбольной школы застряли в Катаре из-за ближневосточного конфликта

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Покупатели на Рижском рынке рассказали, кому они покупают цветы

"Новости дня": государственный стандарт выполнения маникюра и педикюра появится в России

"Специальный репортаж": частные детективы

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 6 марта

"Новости дня": москвичи выстроились в очереди за цветами к 8 Марта на Рижском рынке

"Новости дня": в Пресненском районе прошел урок общения с нейросетью Алиса AI

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 71% 6 марта

Перед 8 Марта у Рижского цветочного рынка образовались огромные очереди из машин. Покупатели рассказали, что пришли за тюльпанами. Они отметили, что цены перед праздником стали выше, но продавцы делают скидки.

Траты россиян на цветы выросли на 9% по сравнению с последней неделей февраля. Средняя стоимость букета составляет 4 200 рублей. Лидером продаж являются тюльпаны, их дарят в два раза чаще других цветов. Средний чек на тюльпаны составляет 3 600 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАлина Комиссарова

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика