Воспитанники столичной футбольной школы застряли в Катаре из-за ближневосточного конфликта

Воспитанники московской футбольной школы застряли в Катаре из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Дети вместе с родителями и тренерами отправились туда на сборы. Основная группа должна была вылететь в Москву еще 1 марта, но рейс с тех пор переносят.

В ожидании вылета находятся 150 человек. В футбольном клубе Paris Saint-Germain Academy Russia сообщили, что дети находятся в безопасности. Они проживают в отеле и находятся под присмотром взрослых. Вылет запланирован на 8–9 марта, окончательная дата станет известна позже.

