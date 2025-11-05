Форма поиска по сайту

05 ноября, 07:15

Общество

"Черная пятница" в Москве пройдет 28 ноября

"Черная пятница" в Москве пройдет 28 ноября

Традиционная распродажа со скидками до 80% "Черная пятница" пройдет в Москве 28 ноября. Магазины используют акцию, чтобы распродать старые коллекции и освободить место для новогоднего ассортимента.

Однако более 60% торговых центров в этом году решили отказаться от масштабных акций. Покупатели все чаще видят в них маркетинговые уловки, такие как призрачные скидки или искусственный дефицит. Эксперты посоветовали заранее составить список нужных покупок, сравнивать цены и избегать подозрительных QR-кодов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕгор БедуляПолина БрабецЕлизавета Двирник

