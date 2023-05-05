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05 мая, 19:15

Общество

Роспотребнадзор сообщил, что продолжит контролировать распространение COVID-19 в России

Роспотребнадзор сообщил, что продолжит контролировать распространение COVID-19 в России

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ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Несмотря на официальное завершение пандемии и заявления ВОЗ, Роспотребнадзор продолжает контролировать распространение инфекции в России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что ситуация с COVID-19 в отдельных странах остается непростой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоСветлана Ключникова
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