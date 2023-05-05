За сутки в Москве выявили 577 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 577 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализация за прошедший день понадобилась 71 пациенту. 808 человек побороли недуг. Скончались за этот период 8 больных.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 509 147 случаев заболевания. 3 320 949 пациентов выздоровели, 48 725 человек умерли.

За вчерашний день в Москве зарегистрировали 763 новых случая заражения COVID-19. За это время выздоровели 955 человек, отправились в больницу 108 пациентов. Летальный исход зафиксировали 7 раз.

В стране же за минувшие сутки выявили 4 273 случая коронавируса. Госпитализировали 929 граждан, выздоровели 7 482 пациента. Скончались 32 человека.

ВОЗ сообщила о снижении на треть смертности от COVID-19 за последние 4 недели