За минувшие сутки в Москве зафиксировали 763 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории столицы за минувшие 24 часа врачи зарегистрировали 763 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

До этого в Москве выявили 358 случаев заражения. Так, суточное число заболевших инфекцией выросло более чем вдвое, на 405.

За прошедший день госпитализировали 108 пациентов. Побороли недуг 955 пациентов. За этот период также зафиксировали 7 летальных исходов.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса в Москве выявили 3 508 570 случаев. Выздоровел 3 320 141 человек, умерли 48 717 пациентов.

Между тем стало известно, что в стране за минувшие сутки зафиксировали 4 273 случая COVID-19. Госпитализировали за прошедший день 929 пациентов. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 российских субъектах, снижение – в 39 регионах. Выздоровели за сутки 7 482 человека.

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