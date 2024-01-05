Названы самые холодные дни в Москве с начала зимы

Среда и четверг, 3–4 января, стали самыми холодными днями с начала этой зимы. Теперь температура воздуха в столице повысится. Однако в центральном регионе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Так, в аэропорту Шереметьево предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов, так как из-за морозов время на техническое обслуживание воздушных судов увеличилось.

Ранее во Внуково и Жуковском сообщали о переводе всех наземных служб на усиленный режим работы. Это позволило отправлять рейсы по расписанию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.