Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 09:15

Общество

Названы самые холодные дни в Москве с начала зимы

Названы самые холодные дни в Москве с начала зимы

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве

"Сити": топ-5 фильмов для просмотра на каникулах

Москвичам рассказали о развлекательной программе в столичных парках

Праздничную программу на 5–8 января анонсировали в Москве

В парке Горького развлекательная программа будет идти при любой погоде

Москвичка рассказала, как одевается в сильные морозы

"Сити": топ-5 фильмов для просмотра в новогодние выходные

Учитель истории из Москвы представит город в финале проекта "Классная тема"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в парке Горького продолжит работу в морозы

Среда и четверг, 3–4 января, стали самыми холодными днями с начала этой зимы. Теперь температура воздуха в столице повысится. Однако в центральном регионе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Так, в аэропорту Шереметьево предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов, так как из-за морозов время на техническое обслуживание воздушных судов увеличилось.

Ранее во Внуково и Жуковском сообщали о переводе всех наземных служб на усиленный режим работы. Это позволило отправлять рейсы по расписанию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим СеликовДарья Ермакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика