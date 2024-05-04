Дожди ожидаются в столичном регионе 5 мая

Синоптики предупредили о дожде, которые может пойти в столичном регионе 5 мая. В воскресенье формировать погоду будет циклонический вихрь, он быстро пересечет регион северо-запада на юго-восток и вызовет ливни, при этом понизит температуру воздуха. Днем она составит до 12 градусов.

В общей сложности температурный фон в московском регионе будет на 6 градусов ниже положенной климатической нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.