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04 мая, 17:15

Общество

Дожди ожидаются в столичном регионе 5 мая

Дожди ожидаются в столичном регионе 5 мая

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Синоптики предупредили о дожде, которые может пойти в столичном регионе 5 мая. В воскресенье формировать погоду будет циклонический вихрь, он быстро пересечет регион северо-запада на юго-восток и вызовет ливни, при этом понизит температуру воздуха. Днем она составит до 12 градусов.

В общей сложности температурный фон в московском регионе будет на 6 градусов ниже положенной климатической нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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