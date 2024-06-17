Путин поздравил президента ЮАР Рамапосу с переизбранием

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Владимир Путин по телефону поздравил Сирила Рамапосу с переизбранием на пост президента ЮАР по итогам прошедших 29 мая всеобщих выборов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский президент выразил надежду на продолжение совместной работы по дальнейшему всестороннему укреплению стратегического партнерства России и ЮАР.

Рамапосе также была направлена поздравительная телеграмма, в которой отмечается вклад президента ЮАР в развитие отношений между двумя странами и продуктивное российско-южноафриканское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС и прочих многосторонних структур.

Ранее Путин во время телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудили вопросы обороны и безопасности. Также президенты двух стран обменялись точками зрения о ситуации, сложившейся в регионе и перспективах ее развития.

До этого Путин направил телеграмму с поздравлениями лидеру правящего Движения национального восстановления Morena Клаудии Шейнбаум в связи с ее победой на президентских выборах в Мексике.